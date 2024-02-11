أربع شخصيات مغربية ضمن قائمة 100 قائد إفريقي لسنة 2023

2024-02-11 / 19:55
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هبة بريس - و م ع

نشرت المجلة النيجيرية “ذا نيو أفريكا” قائمة تضم أبرز 100 قائد إفريقي لسنة 2023، بينهم أربع شخصيات مغربية.

ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، والكاتبة ليلى السليماني، ورئيسة المركز الدولي للدبلوماسية كريمة غانم، والفنان التشكيلي عفيف بناني.

وبذلك، تحتفي المجلة بـ “الإرث المستدام لرواد تجاوزوا الحدود وغيروا مجرى التاريخ”.

وكتبت وسيلة الإعلام النيجيرية “نحن فخورون بالاحتفاء بإرث قادة بارزين ساهموا في تشكيل القارة الإفريقية من خلال التزامهم الثابت بالتقدم والوحدة، تاركين بصمة لا تمحى على مجرى التاريخ”.

وأضافت أنه “ضمن هؤلاء الرواد مصطفى التراب، رجل الأعمال المغربي والرئيس المدير العام للشركة العمومية المغربية لاستخراج الفوسفاط”.

وأشارت المجلة إلى أنه “تجسيدا لروح التمكين الاقتصادي، اضطلع النيجيري أليكو دانغوت، أحد أغنى أثرياء إفريقيا، بدور أساسي في تشكيل المشهد الاقتصادي للقارة”، مضيفة أنه “بفضل روح المقاولة التي يتحلى بها، أثبت أنه بإمكان أرباب المقاولات الأفارقة قيادة التنمية والازدهار المستدامين”.

وأبرز المصدر ذاته أن “هؤلاء القادة، من بين آخرين، أثبتوا أن إفريقيا مصدر للمواهب والابتكار والمرونة”.

وختمت مجلة “ذا نيو أفريكا” بأن “قصصهم تلهمنا للنهوض بريادة متجذرة في الخدمة والابتكار والسعي الحثيث لبناء مستقبل أفضل للجميع”.

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‫2 تعليقات

  2. هناك شخصيات قيادية وبارزة في المغرب مشهود لهم وطنيا ودوليا أمثال: حموشي عبداللطيف. بوريطا ناصر ..

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