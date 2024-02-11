هذه قائمة القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا بين نيجيريا وكوت ديفوار
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقي، مساء اليوم الأحد 11 فبراير الجاري، نحو ملعب “الحسن واتارا” بالعاصمة أبيدجان، لمشاهدة مواجهة نيجيريا ضد كوت ديفوار فى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.
وتنقل 18 قناة نهائي كأس أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا فى ختام منافسات النسخة الحالية، وهو الحدث الذى ينتظره جميع المتابعين لمعرفة من بطل قارة أفريقيا 2023.
وجاءت قائمة القنوات الناقلة لنهائى كأس أمم أفريقيا كالتالى..
Arryadia TNT HD
BeIN Sports AFCON 1
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 2 Max
BBC Three
Sky Sports Football UK
Sky Sports Main Event UK
ORTM
Ziggo Sport Select HD
Sportdigital
Tele Congo
Gabon 1ere
RTI 1
RTS 2 Senegal
Sky Sports Premier League UK
Max Sport 1 HD
Sport TV6 Portugal
ويشير تاريخ كأس أمم أفريقيا إلى أن الفريق الذي يفوز في مباراة دور المجموعات ثم يلتقي خصمه مجدداً في النهائي، بنسبة أكبر يحقق اللقب.
– نهائي كأس أمم أفريقيا
وستكون هذه المباراة النهائية التاسعة في تاريخ أمم افريقيا، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، التي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.
٠ كوت ديفوار ضد نيجيريا
وأقيمت 8 نهائيات سابقة لكأس أمم أفريقيا بين منتخبين التقيا فى المجموعات، في 4 منها فاز أحد الفريقين في الدور الأول ثم النهائي، بينما في مرة وحيدة حقق الخاسر في المباراة الأولى اللقب.
وفي المقابل، انتهت 3 لقاءات فى دور المجموعات بالتعادل الإيجابي، قبل الصدام اللاحق في النهائي، وكان منتخب نيجيريا طرفا في 2 منها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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قائمة القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا بين نيجيريا وكوت ديفوار
لمشاهدة مواجهة نيجيريا ضد كوت ديفوار فى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023
Raha na9laha Arryadia TNT HD
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