54 قتيل بانهيار أرضي بقرية لتعدين الذهب في الفلبين

2024-02-11 / 18:51
0
هبة بريس -

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار أرضي هائل ضرب قرية لتعدين الذهب في جنوب الفلبين إلى 54 شخصا، فيما لا يزال 63 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أعلنت السلطات الأحد.

وضرب الانهيار الأرضي قرية ماسارا الجبلية في مقاطعة دافاو دي أورو مساء الثلاثاء بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة.

وقالت حكومة إقليم دافاو دي أورو في منشور على “فيسبوك”، إنه تم انتشال 54 جثة.

وأضافت أن 32 ساكنا على الأقل نجوا من الإصابات لكن 63 ما زالوا في عداد المفقودين.

ومن بين المفقودين عمال مناجم كانوا ينتظرون في حافلتين للعودة إلى منازلهم عندما وقع الانهيار الأرضي ودفنهم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ملك الأردن يهنئ “النشامى” بعد الأداء البطولي في كأس آسيا

ملك الأردن يهنئ “النشامى” بعد الأداء البطولي في كأس…

2024-02-10 / 20:06
Photo of الحرب على غزة ..تجار “حشيش” يرفضون التعامل مع اسرائيليين

الحرب على غزة ..تجار “حشيش” يرفضون التعامل مع اسرائيليين

2024-02-10 / 19:38
Photo of تأجيل الانتخابات بالسنغال.. وزير الداخلية ينفي تدخل قوات الأمن إثر مقتل طالب

تأجيل الانتخابات بالسنغال.. وزير الداخلية ينفي تدخل قوات الأمن…

2024-02-10 / 17:08
Photo of نجاة مسؤول التجنيد في حماس من محاولة اغتيال إسرائيلية

نجاة مسؤول التجنيد في حماس من محاولة اغتيال إسرائيلية

2024-02-10 / 16:20
Photo of مقت.ل عنصرين من الحرس المدني الاسباني في هجوم زورق مخدرات

مقت.ل عنصرين من الحرس المدني الاسباني في هجوم زورق…

2024-02-10 / 15:41
Photo of الفلبين: إنقاذ طفلة بعد حوالي 60 ساعة من وقوع انهيار أرضي

الفلبين: إنقاذ طفلة بعد حوالي 60 ساعة من وقوع…

2024-02-10 / 11:42
Photo of احتجاجات مزارعي فرنسا تكلف “النقل الإسباني” 120 مليون يورو

احتجاجات مزارعي فرنسا تكلف “النقل الإسباني” 120 مليون يورو

2024-02-10 / 10:13
Photo of زلة لسان جديدة لبايدن بشأن مصر تثير سخرية ماسك وصحفيين

زلة لسان جديدة لبايدن بشأن مصر تثير سخرية ماسك…

2024-02-09 / 23:37
Photo of القسام تعلن قت..لها 7 جنود إسرائيليين جنوبي قطاع غزة

القسام تعلن قت..لها 7 جنود إسرائيليين جنوبي قطاع غزة

2024-02-09 / 21:37
Photo of فرنسا: محاكمة شركة “لافارج” للاسمنت لتورطها في تمويل الإرهاب

فرنسا: محاكمة شركة “لافارج” للاسمنت لتورطها في تمويل الإرهاب

2024-02-09 / 20:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق