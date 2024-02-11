54 قتيل بانهيار أرضي بقرية لتعدين الذهب في الفلبين

هبة بريس -

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار أرضي هائل ضرب قرية لتعدين الذهب في جنوب الفلبين إلى 54 شخصا، فيما لا يزال 63 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أعلنت السلطات الأحد.

وضرب الانهيار الأرضي قرية ماسارا الجبلية في مقاطعة دافاو دي أورو مساء الثلاثاء بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة.

وقالت حكومة إقليم دافاو دي أورو في منشور على “فيسبوك”، إنه تم انتشال 54 جثة.

وأضافت أن 32 ساكنا على الأقل نجوا من الإصابات لكن 63 ما زالوا في عداد المفقودين.

ومن بين المفقودين عمال مناجم كانوا ينتظرون في حافلتين للعودة إلى منازلهم عندما وقع الانهيار الأرضي ودفنهم.

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