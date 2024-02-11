اكادير : حجز كمية من الكوكايين واعتقال شخصين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت كوكبة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي بأكادير، يوم امس السبت ، شخصين على مستوى المدخل الشرقي للطريق السيار مراكش اكادير، على مستوى سد قضائي بمنطقة امسكرود .

وجاء توقيف الشخصين اللذان كانا على متن سيارة رباعية الدفع، في اتجاه الدخول لأكادير ، غير ان فحص روتيني اولي لأوراق السيارة، جعل سائقها يرتبك امام العناصر الدركية، مما دفع إلى إخضاعها للتفتيش، ليتم العثور على كمية من مخدر الكوكايين، مخبأ بعناية ، اسفل كراسي السيارة، مما عجل بتوقفيها، من اجل تعميق البحث معهما إستكمال الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الإمتدادات المحتملة لها.

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