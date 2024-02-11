مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-02-11 / 11:39
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هبة بريس _ الرباط

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

شفشاون و تازة: 18 ملم

سلا 15: ملم

القنيطرة: 13 ملم

العرائش: 11 ملم

طنجة: 08 ملم

إفران و تطوان: 06 ملم

خريبكة: 04 ملم

بن سليمان و سيدي سليمان: 03 ملم

المحمدية، الدار البيضاء – الميناء، طانطان و الرباط: 02 ملم

آسفي: 01 ملم

الدار البيضاء، الداخلة، الحسيمة، الجديدة، فاس، كلميم ،مكناس مراکش، تيط مليل، النواصر، وجدة، سطات سيدي إيفني، تارودانت و تزنيت: أقل من میلیمتر.

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