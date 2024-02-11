مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
هبة بريس _ الرباط
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
شفشاون و تازة: 18 ملم
سلا 15: ملم
القنيطرة: 13 ملم
العرائش: 11 ملم
طنجة: 08 ملم
إفران و تطوان: 06 ملم
خريبكة: 04 ملم
بن سليمان و سيدي سليمان: 03 ملم
المحمدية، الدار البيضاء – الميناء، طانطان و الرباط: 02 ملم
آسفي: 01 ملم
الدار البيضاء، الداخلة، الحسيمة، الجديدة، فاس، كلميم ،مكناس مراکش، تيط مليل، النواصر، وجدة، سطات سيدي إيفني، تارودانت و تزنيت: أقل من میلیمتر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp