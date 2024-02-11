إنتر يضرب روما بالأربعة ويحلق بصدارة الدوري الإيطالي

2024-02-11 / 10:23
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هبة بريس _ رياضة

ضرب إنتر ميلان مضيفه روما بأربعة أهداف لهدفين، السبت، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مبتعداً في الصدارة موقتاً بفارق سبع نقاط عن غريمه وملاحقه يوفنتوس.

وبفوزه الخامس توالياً والتاسع عشر هذا الموسم، ألحق إنتر بروما هزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية بقيادة مدربه الجديد ونجم وسطه السابق دانييلي دي روسي، الذي خلف البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسجل فرانشيسكو أتشيربي هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية، لكن جيانلوكا مانشيني لاعب روما هز الشباك بعد ركلة حرة، ثم وضع ستيفان الشعراوي أصحاب الأرض في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك ماركوس تورام التعادل لإنتر بتسديدة منخفضة بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، وسجل أنخيلينو لاعب روما هدفا في مرماه في الدقيقة 56.

وأحرز أليساندرو باستوني الهدف الرابع للفريق الزائر في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليضمن النقاط لفريقه.

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