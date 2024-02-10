ملك الأردن يهنئ “النشامى” بعد الأداء البطولي في كأس آسيا

2024-02-10 / 20:06
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علق الملك عبدالله بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على أداء المنتخب الأردني في كأس آسيا، بعد الخسارة أمام قطر في النهائي (1-3).

وكتب العاهل الأردني، في تغريدة على منصة “إكس”، “عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية”.

وهنأ الملك عبد الله الثاني منتخب “العنابي” المتوج للمرة الثانية في تاريخه بكأس آسيا، قائلاً “نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي”.

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