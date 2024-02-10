الفلبين: إنقاذ طفلة بعد حوالي 60 ساعة من وقوع انهيار أرضي

تم إنقاذ طفلة أمس الجمعة بعد مرور حوالي 60 ساعة من انهيار أرضي أودى بحياة 15 شخصا على الأقل، وأكثر من مائة مفقود في قرية تعدين جنوب الفلبين.

وذكرت وسائل اعلام نقلا عن مسؤول وكالة تدبير الكوارث في مقاطعة دافاو دي أورو، إدوارد ماكابيلي أن عمال الإنقاذ عثروا على طفلة، (لم يتم الكشف عن عمرها)، أثناء الحفر بأيديهم، والمجارف بحثا عن ناجين في قرية ماسارا بجزيرة مينداناو الجنوبية.

ووصف السيد ماكابيلي إنقاذ الطفلة بأنه “معجزة”، مضيفا أن ذلك يعطي الأمل لرجال الإنقاذ، لأنه عادة ما تكون قدرة الطفل على الصمود أقل من قدرة البالغين، ومع ذلك نجا الطفل.

ووقع الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة مساء الثلاثاء الماضي، مما أدى لتدمير المنازل وطمر ثلاث حافلات وسيارة تقل عمالا من منجم للذهب.

ويسابق رجال الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين محتملين آخرين وسط الوحل الكثيف مع هطول الأمطار على المنطقة اليوم الجمعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، لأسابيع، في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، مما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى ملاجئ الطوارئ.

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