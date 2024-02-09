لاعبات “أيرلنديات” يرفضن مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات

هبة بريس _ رياضة

رفضت لاعبات منتخب أيرلندا النسائي لكرة السلة مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات، الخميس، في لقاء جمع الفريقين بتصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة 2025.

وجاء رفض لاعبات أيرلندا بسبب تحريض لاعبات إسرائيليات على المنتخب الأيرلندي، إذ قالت اللاعبة الإسرائيلية، دور سار، إن المنتخب الأيرلندي “معادٍ تمامًا للسامية”.

كما نشر الموقع الرسمي لاتحاد كرة السلة الإسرائيلي مقابلة مع طالبة في الولايات المتحدة، زعمت فيها أن أيرلندا معادية للسامية.

بدوره، رد اتحاد كرة السلة الأيرلندية، وقال إن التعليقات كانت “تحريضية وغير دقيقة على الإطلاق”.

وأعلن الاتحاد أن لاعباته لن يصافحن نظيراتهن الإسرائيليات، وهو ما تم بالفعل خلال اللقاء، إذ اصطفت لاعبات أيرلندا لعزف النشيد بجانب مقاعد الفريق بدلاً من وسط الملعب، قبل المباراة التي فازت بها إسرائيل بنتيجة 87-57.

وأقيمت المباراة في مدينة ريغا في لاتفيا، بعد نقلها من تل أبيب بسبب الحرب المستمرة منذ السابع أكتوبر الماضي.

وكان إقحام منتخب السلة الإسرائيلي لحرب غزة بشكل فج، تسبب بمطالبات واسعة في أيرلندا بالانسحاب من اللقاء.

فبعد حضور ضباط من جيش الاحتلال بزيهم الرسمي وأسلحتهم إلى تدريبات لاعبات كرة السلة الإسرائيليات، ثارت مطالبات في أيرلندا بعدم خوض اللقاء.

إلا أن الرئيس التنفيذي لكرة السلة الأيرلندية جون فيجان، قال إن الانسحاب سيتسبب بـ”غرامات باهظة، والطرد من المنافسة لسنوات قادمة”.

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