“بن الشرقي” يدعو الى التعبئة من اجل جاهزية مؤسسات الريادة الجديدة

2024-02-09 / 19:46
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هبة بريس _ الرباط

جالس المدير الإقليمي ابراهيم بن الشرقي بمقر المديرية الإقليمية الصخيرات -تمارة رؤساء المصالح والمنسق الإقليمي لمجلس التفتيش بالإقليم و المفتشات والمفتشين المواكبين مع هيئة التأطير والمراقبة التربوية بالسلك الابتدائي ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية المعنية

جاء اللقاء من أجل تنزيل المخطط الإقليمي لعملية توسيع العرض التربوي الخاص بمؤسسات الريادة لموسم 2024/2025،

اللقاء قدم فيه ذات المسؤول عرضا توقف خلاله على المؤشرات الإيجابية لهذا الجيل الجديد من المؤسسات التعليمية الرائدة ، كما استعرض مراحل المخطط الإقليمي لمضاعفة عدد المؤسسات التعليمية بالسلك الابتدائي خلال الموسم الدراسي المقبل والتي سيصل عددها 52 مؤسسة.

و شكل اللقاء مناسبة للوقوف على نقط القوة التي تميز المدارس الرائدة من حيث جاذبية الفضاء المدرسي والشروط التحفيزية للعمل، والمقاربات البيداغوجية المعتمدة في التدريس والنتائج الإيجابية على مستوى التعلمات الأساس بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات. .

كما دعا في الاخير المدير الإقليمي الجميع إلى التعبئة الجماعية بإشراك مختلف مكونات المنظومة التربوية من أجل العمل على جاهزية مؤسسات الريادة الجديدة بالإقليم مع بداية الموسم الدراسي المقبل.

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