شهر رمضان.. صديقي يؤكد وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار

2024-02-09 / 19:34
0
هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بالرباط، وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار وانخفاضها في السوق الوطنية.

وقال السيد صديقي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان، إن “كل الأسواق ممونة بجميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن مع استقرار في الكميات والجودة والأثمان، وذلك رغم السياق الراهن الصعب، لا سيما في ما يخص ظروف المناخ والجفاف”.

وأضاف أن المساحات المزروعة بالنسبة للمواد الفلاحية، خاصة الطماطم والبطاطس والبصل، “كافية لتموين الأسواق بشكل مستمر إلى غاية شهر يونيو المقبل”، لافتا إلى “انخفاض أثمان الخضر في الآونة الأخيرة”.

وبالنسبة للحوم، سجل الوزير استقرار تموين السوق الوطنية من حيث الجودة والأثمان، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جد مهمة للحفاظ على القطيع من خلال الاستيراد للذبح، سواء الأبقار أو الأغنام.

كما أكد السيد صديقي وفرة اللحوم البيضاء والبيض في مختلف الأسواق، مبرزا أن المواد المصنعة موجودة أيضا بكمية وافرة.

يذكر أن هذا الاجتماع، الذي عقد تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة، ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “بن الشرقي” يدعو الى التعبئة من اجل جاهزية مؤسسات الريادة الجديدة

“بن الشرقي” يدعو الى التعبئة من اجل جاهزية مؤسسات…

2024-02-09 / 19:46
Photo of الجزائر تستجدي ودّ مدريد وتدعو وزير الخارجية الاسباني لزيارتها

الجزائر تستجدي ودّ مدريد وتدعو وزير الخارجية الاسباني لزيارتها

2024-02-09 / 19:24
Photo of عبد اللطيف وهبي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب “البام “

عبد اللطيف وهبي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب “البام…

2024-02-09 / 19:18
Photo of بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وجنوب إسبانيا

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الرحلات البحرية بين طنجة…

2024-02-09 / 18:49
Photo of نيويورك.. وفد مغربي يشارك في جلسات الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة

نيويورك.. وفد مغربي يشارك في جلسات الاستماع البرلمانية للأمم…

2024-02-09 / 18:40
Photo of اجتماع للجنة اليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان

اجتماع للجنة اليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان

2024-02-09 / 18:30
Photo of نتنياهو يطلب من الجيش إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة” في رفح

نتنياهو يطلب من الجيش إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة”…

2024-02-09 / 18:18
Photo of المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة دورية تتعلق بالإجراءات الضريبية

المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة دورية تتعلق بالإجراءات الضريبية

2024-02-09 / 18:14
Photo of تطوان: الرياح العاتية توقف حركة السير وتربك القطاعات الحيوية بالمدينة

تطوان: الرياح العاتية توقف حركة السير وتربك القطاعات الحيوية…

2024-02-09 / 16:55
Photo of عامل مكناس يجتمع مع ممثلي الهيئات المهنية للقطاع السياحي

عامل مكناس يجتمع مع ممثلي الهيئات المهنية للقطاع السياحي

2024-02-09 / 16:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق