البحرية الملكية تنقذ 57 مرشحا للهجرة السرية بسواحل طرفاية

2024-02-09 / 16:10
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هبة بريس

اعترضت وحدة لمراقبة الساحل تابعة للبحرية الملكية، اليوم الجمعة، قاربا على بعد 47 كلم غرب ميناء طرفاية، كان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري، وعلى متنه 57 مرشحا للهجرة غير النظامية، منهم 54 ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وثلاثة بنغاليين، حسب ما أفاد به بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء طرفاية وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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