الگرگارات : عملية مشتركة بين الامن والجمارك تحبط تهريب كمية من الكوكايين

هبة بريس _ الرباط

أسفرت عملية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمعبر الكركرات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، زوال اليوم الخميس 08 فبراير الجاري، عن إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات القوية، وحجز 47 كيلوغراما و400 غراما من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.

وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات القوية، المكونة من 40 صفيحة، مخبأة بعناية بنظام التبريد الخاص بشاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب، مباشرة بعد وصولها إلى المعبر الحدودي الكركرات قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن توقيف سائق هذه الشاحنة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 40 سنة.

وقد جرى إخضاع السائق المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية الوطنية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المخدرات القوية المهربة انطلاقا من خارج المغرب

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