مق_تل 3 عسكريين جزائريين في تحطم مروحية جنوب البلاد

2024-02-08 / 18:27
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل ثلاثة عسكريين جزائريين في حادث تحطم مروحية، اليوم الخميس، جنوب البلاد.

ولم تكشف الوزارة عن أسباب الحادث الذي وقع في مدينة المنيعة (900 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة).

وقد تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل عدة حوادث مرتبطة بالجيش الجزائري، دون إطلاع الرأي العام المحلي على حيثياتها، بما في ذلك حوادث خلفت خسائر بشرية كبيرة.

ففي يناير 2023، تحطمت طائرة مروحية في ولاية عين الدفلى (شمال البلاد)، مما أودى بحياة أفراد الطاقم الثلاثة.

كما تحطمت، في سنة 2018، طائرة في قاعدة بوفاريك (قرب الجزائر العاصمة) بعد دقائق قليلة من إقلاعها، مما أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 257 راكبا.

وفي السنة ذاتها، تحطمت طائرة من نوع هرقل “C-130″، كان على متنها تسعة ركاب، بعدما فشلت في الهبوط بمطار بسكرة (جنوب)، حيث انشطرت الطائرة إلى نصفين متسببة في إصابة ركابها.

وفي مارس 2016، لقي 12 عسكريا جزائريا مصرعهم في تحطم مروحية جنوب البلاد بسبب عطب تقني، وذلك بعد سنتين من تحطم مروحية أخرى شرق البلاد، ما خلف 77 قتيلا.

كما وقع، في دجنبر 2012، اصطدام في الجو بين طائرتين عسكريتين كانتا في مهمة تدريبية بولاية تلمسان، مما أودى بحياة رباني الطائرتين.

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‫4 تعليقات

  4. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل ثلاثة عسكريين جزائريين في حادث تحطم مروحية، اليوم الخميس

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