افتتاح قاعة للموسيقى بمستشفى طنجة الجامعي

2024-02-08 / 17:36
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جرى يوم الأحد الماضي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة افتتاح قاعة موسيقية جديدة مخصصة لإثارة اهتمام الأطفال بممارسة الموسيقى.

وتروم هذه المبادرة، التي تندرج ضمن مشروع مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش “الموسيقى تستقر في المستشفى” الذي ينفذ بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، ويرمي إلى خلق أجواء من الترفيه الفني لدى الأطفال الذين يخضعون للعلاج في هذا المستشفى.

وتميز هذا الحفل، الذي أقيم بحضور الشركاء في تنفيذ هذا المشروع وطاقم المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، بعزف على آلة البيانو من إبداع الطفل إلياس بن عبد الكريم، أحد المستفيدين من مشروع “الموسيقى تستقر في المستشفى”.

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