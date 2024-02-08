الجزائر ..تحطم طائرة عسكرية ومصرع طاقمها

هبة بريس - متابعة

أعلنت السلطات الجزائرية ، أن طائرة عسكرية تحطمت بعد إقلاعها من مطار المنيعة وسط البلاد، اليوم الخميس .

وأسفر الحادث وفق إعلان التلفزيون الرسمي الجزائري عن وفاة ثلاثة أفراد، يشكلون طاقم الطائرة من نوع Mi-171SH.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن الحادث وقع “أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة سقطت ليلة أمس.. حوامة عسكرية قتالية من نوع Mi-171SH تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة، ما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد”.

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