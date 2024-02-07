بسبب سجدة الشكر.. “النصيري” يتعرض لهتافات عنصرية بإسبانيا

2024-02-07 / 18:12
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هبة بريس _ رياضة

تعرض الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم، لهتافات عنصرية من جماهير رايو فاييكانو، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة “أس” الإسبانية أن جماهير رايو فاييكانو أطلقت حملة من الهتافات العنصرية، مباشرة بعد سجود النصيري شكرا لله عند تسجيله هدفا في شباك رايو.

وأطلقت فئة من جماهير رايو فاييكان شتائم في حق اللاعب المغربي يوسف النصيري ووالدته.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن رابطة “الليغا” سترفع دعاوى قضائية ضد المعتدين على النصيري.

وكان النصيري قاد إشبيلية للعودة بثلاث نقاط ثمينة من ملعب مضيفه رايو فاييكانو أمس الاثنين، بعدما سجل ثنائية في شباك أصحاب الأرض، ليُهدي “الفريق الأندلسي” الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

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‫5 تعليقات

  5. و لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى…. الخبار فراسكم، يا من يطبل لكل ما هو أوروبي

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