ما حقيقة ارتباط ياسمين عز بصاحب قناة عربية

القسم الفني: هبة بريس

نفت الإعلامية المصرية ياسمين عز جميع الأخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي،والمتعلقة بارتباطها بصاحب قناة عربية.

وفي هذا الصدد، نشرت عز تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاء فيها :”دي المرة الأولى والأخيرة اللي هرد فيها على أي شائعة، أنا غير متزوجة”.

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة:”عندما سأتزوج سأعلن أمام العالم لأن الرجل والزواج والعائلة فخر وشرف لكل امرأة يجب أن تعلن”.

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