سعد لمجرد يحقق إنجازا جديدا بالهند

القسم الفني: هبة بريس

حصدت أغنية “قولي متى” لصاحبها النجم المغربي سعد لمجرد جائزة أفضل أغنية لعام 2023، بالمهرجان الهندي “The Iconic Gold Award“.

و تقاسم لمجرد مع متابعيه مقطع فيديو يوثق لحظة الإعلان عن تتويج “قلي متى” بالجائزة، معلقا عليه: “سعيد جدًا بمشاركة الأخبار المثيرة معكم،فقد تم تكريم أغنيتنا “Gulli Mata” باعتبارها أفضل أغنية لعام 2023 في المهرجان الهندي “The Iconic Gold Award “.

وواصل قائلا :“شكر كبير للفرق الرائعة الهندية والمغربية على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، وشكرًا من القلب لجميع محبينا!”.

وأضاف المتحدث ذاته:”أشكركم على التهاني” أغنية “قولي متى” ليست مجرد اغنية بالنسبة لي بل ستظل ذكرى جميلة جدا وجزء من حياتي لن أنساه أبدا”.

وجدير بالذكر أن سعد لمجرد طرح أغنية “قلي متى” منذ أزيد من 6 أشهر، حيث حققت نجاحا باهرا، متخطية عتبة 277 مليون مشاهدة.

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