شركتان أوروبيتان تفتتحان مصنعا لأجزاء السيارات بطنجة

2024-02-06 / 22:34
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت شركتان أوروبيتان أمس الثلاثاء عن افتتاح مصنع لأجزاء السيارات في المنطقة الحرة لمدينة طنجة في أقصى شمال البلاد.
والشركتان هما «راغو» البلجيكية و»ريبسول» الإسبانية. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 18.5 ألف طن سنوياً من أجزاء السيارات «مع إمكانية زيادة الطاقة في المستقبل».

وقال رياض مزور وزير الصناعة المغربي إن المصنع «يكتسي صبغة إستراتيجية لتطوير صناعة السيارات الوطنية.. وسيعزز مكانة البلاد التنافسية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي لقطع غيار السيارات». وأضاف «المصنع إجراء إستراتيجي يستهدف دعم التوسع الدولي للمجموعتين، بفضل منتجات ذات قيمة مضافة عالية موجهة لصناعة السيارات».

ويعود إنشاء مجموعة «راغو» إلى 1961، وتعنى بتوزيع وإعادة بيع وتصنيع أجزاء السيارات وإعادة تدوير المواد البلاستيكية، ولديها 19 مصنعاً لإعادة التدوير وتصنيع الأجزاء، في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ومقرها الرئيسي في إسبانيا، هي مجموعة طاقة عالمية تعنى بعملية انتقال الطاقة، وتوزع منتجاتها في حوالي 90 دولة.

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