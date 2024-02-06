فاس.. جديد محاكمة شبكة “سماسرة المعدات الطبية”بتازة .

هبة بريس _ ع المحياوي

انطلقت اليوم الثلاثاء 06 فبراير الجاري، بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس ، محاكمة شبكة سماسرة المعدات الطبية بتازة في جلستها السادسة، وبشكل رسمي وبحضور جميع أفراد الشبكة مؤازرين بدفاعهم، و التي يتزعمها مدير مستشفى “ابن باجة” بتازة.

هذا وبعد الاستماع لجميع المتهمين من طرف الهيئة القضائية، أجمع المتهمون على أن الدكتور (خ _ ف) كان على علم بكل ما يجري داخل مستشفى “ابن باجة” من اختلالات وسرقات تهم معدات وأجهزة طبية وبيوطبية ومكيفات وشاشات وأدوات وغيرها، فيما نفى المدير جميع الاتهامات الموجهة إليه بعد مواجهته بتصريحات المتهمين العاملين داخل المستشفى العمومي بتازة. كما إتهم المتهمون رئيس الصيانة ببيع جهاز الفحص بالصدى لشركة بالدار البيضاء

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