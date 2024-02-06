%25,65 نسبة الملء للسدود بمنطقة نفوذ الحوض المائي لملوية

2024-02-06 / 17:43
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هبة بريس - وجدة

عرفت وضعية حقينات السدود الكبرى بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لملوية بخصوص نسبة الملء الى نسبة 25,65 في المائة.
وحسب بلاغ لوكالة الحوض المائي لملوية توصل موقع “هبة بريس”، فوضعية حقينات السدود الكبرى بمنطقة نفوذ الوكالة لغاية 06 فبراير الجاري، تسجل نسبا متفاتة على حسب توزيع كميات التساقطات المطرية، على الشكل التالي :
– سد تامالوت فالحجم العادي للحقينة هو 46,034 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 6,329 مليون متر مكعب بنسبة الملء %14؛
– سد الحسن الثاني فالحجم العادي للحقينة هو 353,691 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 46,458 مليون متر مكعب بنسبة الملء %13؛
– سد انجيل فالحجم العادي للحقينة هو 9,328 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 0,542 مليون متر مكعب بنسبة الملء %6؛
– سد على واد زا فالحجم العادي للحقينة هو 226,42 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 117,978 مليون متر مكعب بنسبة الملء %52؛
– سد محمد الخامس فالحجم العادي للحقينة هو 164,958 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 32,87 مليون متر مكعب بنسبة الملء %20؛
– سد مشرع حمادي فالحجم العادي للحقينة هو 4,675 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 2,331 مليون متر مكعب بنسبة الملء %50؛
وبهذا، وصل مجموع الحجم العادي للسدود الى 805,106 مليون متر مكعب، فيما وصل الحجم الحالي الى 206,51 مليون متر مكعب بنسبة الملء العام الى %25,65.
وتجدر الإشارة، فقد اصدرت وزارة الداخلية مذكرات الى ولاة وعمال صاحب الجلالة، تنفيذا للتعليمات السامية بترشيد استعمال الماء سواء الصالح للشرب، أو الموجه للري الفلاحي بسبب الإجهاد المائي و شح التساقطات، ولمواجهة الجفاف للسنة الخامسة تواليا، عبر اغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات لمدة 03 ايام في الأسبوع، والقيام بحملات تحسيسية واستبدال نظام الري بالتنقيط الفلاحي ومنع المزروعات التي تستهلك الماء كفاكهة الافوكاتو والدلاح.

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