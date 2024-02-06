إعلامية مصرية تكشف حقيقة خلافها مع سعد لمجرد

2024-02-06 / 14:19
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نجلاء مزيان : هبة بريس

نفت الإعلامية المصرية بسنت شمس الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول خلافها مع النجم المغربي سعد لمجرد.

وخرجت مقدمة برنامج “إيتي بالعربي” عن صمتها عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أكدت من خلاله تلقيها العديد من الرسائل في هذا الصدد.

وأشارت بسنت شمس أن العديد من النشطاء رجحوا فرضية خلافها و “لمعلم” بسبب عدم تهنئتها له عقب طرحه جديده الفني “عندي فكرة” الذي جمعه بالفنانة التونسية يسرا محنوش.

وقالت بسنت :” الفترة لي طرح فيها سعد الأغنية كان بابا في المستشفى في حالة حرجة” مضيفة :”افهموا بقى حاجة، سعد لمجرد آخر إنسان على وجه الكرة الأرضية أنا ممكن أزعل منو أو هو يزعل مني”.

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