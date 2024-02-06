المغرب-المكسيك.. بحث تطوير التعاون في مجال التكوين الرياضي

هبة بريس

بحث سفير المغرب بالمكسيك، عبد الفتاح اللبار، ومسؤولين عن نادي باتشوكا المكسيكي لكرة القدم، إمكانات تطوير التعاون بين البلدين في مجال التكوين الرياضي.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز هذا التعاون، قام اللبار بزيارة إلى جامعة باتشوكا لكرة القدم، وهي مؤسسة رائدة في مجال التدريب الرياضي، إلى جانب مقر نادي الكرة الأعرق في المكسيك.

وبالمناسبة، أكد سفير المملكة أن الزيارة تهدف إلى بحث إمكانات تبادل وإثراء المعرفة في مجال تكوين المواهب الرياضية الشابة والمدربين وكذا التخصصات الطبية المرتبطة بالأداء الرياضي.

وأبرز الدبلوماسي أن اللقاء مع مسؤولين بالنادي المكسيكي وجامعة كرة القدم مكن من استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات لاسيما وأن كلا البلدين مقبلان على احتضان تظاهرات رياضية كبرى.

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة باتشوكا لكرة القدم، خيسوس مارتينيز، عن الرغبة في تطوير التعاون مع المغرب، وخاصة في مجال التكوين الرياضي، مشيرا إلى أن جامعة محمد السادس لكرة القدم تبرز كنموذج رائد في تكوين وتنشئة مواهب رياضية من مستوى عال.

كما أكد على أهمية هذه التبادلات لتعزيز قيم الرياضة وعلاقات الصداقة بين المغرب والمكسيك، في إطار الدبلوماسية الرياضية التي تشكل وسيلة قوية للتقارب بين الشعوب.

وتقدم جامعة باتشوكا، المعترف بها دوليا لتميزها وابتكارها في قطاع الرياضة، تكوينا رياضيا احترافيا يواكب التطورات الدولية في المجال وتعتبر رائدة في أمريكا اللاتينية والعالم.

أما نادي باتشوكا، فقد تأسس في عام 1892 بمدينة باتشوكا بولاية هيدالغو (على بعد 94 كيلومترا عن مكسيكو)، وتوج سبع مرات بلقب الدوري المكسيكي الممتاز، كما حاز على لقب دوري أبطال الكونكاكاف في خمس مناسبات.

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