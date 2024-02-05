المنتخب المغربي للفتيات يمطر شباك النيجر بـ 11 هدفا

2024-02-05 / 21:53
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فاز المنتخب المغربي للفتيات لأقل من 17 سنة على نظيره من النيجر بنتيجة 11 هدفا للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم ذهاب الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لهذه الفئة، التي ستحتضنها جمهورية الدومينيكان سنة 2024.

وسجلت أهداف النخبة الوطنية كل من وفاء بن الطاهري (د 19)، وسلمى الصنهاجي (د 26)، وعواطف الغزواني (د 31)، ولينا الجامعي المختاري (د32 و34 و42 و45+1 و90+4)، وإيناس أبو شريف (د 51)، وسهام بوهوش (د 55) ثم سارة الظفري (د 90).

ومن المرتقب أن تجري مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على أرضية الملعب نفسه على الساعة الخامسة عصرا، وكان مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة، يونس ربيع، قد وجه الدعوة لـ 24 لاعبة لتمثيل المنتخب في هذه المباراة.

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‫5 تعليقات

  2. فاز المنتخب المغربي للفتيات لأقل من 17 سنة على نظيره من النيجر بنتيجة 11 هدفا للاشيء

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  5. من المرتقب أن تجري مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على أرضية الملعب نفسه على الساعة الخامسة عصرا

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