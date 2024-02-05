التحقيق مع برلماني سابق ومستثمر في قضية ” اللحوم الحمراء “

2024-02-05 / 22:29
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تحقيقاتها مع برلماني مستقيل قبل إحالته على الوكيل العام باستئنافية البيضاء يوم غد الثلاثاء.

وأشارت المصادر الجريدة ان البرلماني السابق ،تم الاستماع له في قضية تتعلق بالدعم الذي تتوصل به جمعية لقطاع اللحوم الحمراء يترأسها.

وفي نفس السياق ، تم الاستماع كذلك لمستثمر بالعاصمة الاقتصادية، لكونه كان على صلة بالبرلماني، من خلال إحدى شركاته المتواجدة بإحدى جماعات بنسليمان.

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‫4 تعليقات

  2. تحقيقاتها مع برلماني مستقيل قبل إحالته على الوكيل العام باستئنافية البيضاء يوم غد الثلاثاء

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  3. البرلماني السابق ،تم الاستماع له في قضية تتعلق بالدعم الذي تتوصل به جمعية لقطاع اللحوم الحمراء يترأسها

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