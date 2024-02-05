جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

2024-02-05 / 19:03
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جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي لجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس، اليوم الاثنين بالرباط، دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب.

وجدد السيد سواريس، في تصريح للصحافة إثر مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، التأكيد على اعتراف جمهورية الرأس الأخضر بسيادة المغرب على الصحراء “الغربية”، مجددا موقف بلاده الذي عبرت عنه في البيان المشترك، المعتمد خلال الدورة الثانية للجنة المختلطة في سنة 2023 بالرباط.

يذكر أن جمهورية الرأس الأخضر كانت قد جددت، في هذا البيان المشترك، التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لحل النزاع حول الصحراء.

وينضم موقف جمهورية الرأس الأخضر، المنسجم مع المقاربة الجديدة للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، إلى مواقف معظم البلدان الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وينعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، يومي الاثنين والثلاثاء بالرباط، بمشاركة 32 بلدا، بينهم عدد من الممثلين على المستوى الوزاري، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.

وينظم هذا المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، المنعقد تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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‫6 تعليقات

  4. نأمل خيراً في جمهورية الرأس الأخضر في موقفها تجاه القضية الصحراوية المغربية التي هزت الرأي العام الدولي والعربي.

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  5. بمجهودات كبيرة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وسدد خطاه في القضية الصحراوية أعطت نتائج إيجابية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم الصحراوية.

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  6. الجمهورية الرأس الأخضر تعبر عن ارتياحها تجاه القضية الصحراوية وهذا واضح كل الوضوح بتجديد دعمها للوحدة الترابية للمغرب لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الموثوق تجاه الصحراء المغربية.

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