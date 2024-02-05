هذه هي الحصيلة السنوية لتدخلات الدرك الملكي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت معطيات رسمية أن الدرك الملكي ، قد عالج 349 ألفا و654 قضية، وأوقف 73 ألفاو12 شخصا، وفكك 376 شبكة إجرامية،خلال سنة 2023، مشيرا إلى نشر 6832 عنصرا لإسناد التدخلات في زلزال الحوز، وتعبئة 10 مروحيات.

وبشأن عمليات الدعم والإسناد الجوي بلغعدد ساعات الطيرات التي قامت بها مروحيات وطائرات المجموعة للدرك الملكي 6567ساعة، أما بخصوص الإصغاء للمواطنين فبلغ عدد اتصالات النجدة عبر الخط الهاتفي 177، 3 ملايين و819 ألفا و446 اتصالا توصلت به مختلف مراكز الاتصال التابعةللدرك الملكي.

وفي المحور المتعلق بالسلامة الطرقية، تفيد الحصيلة، بأنه تم نشر 423 ألفا و627دورية لشرطة السير والجولان عبر الطرق الوطنية والسيارة، مع تسجيل مليونين و508آلاف و408 مخالفة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp