بعد فوزه بـ3 جوائز غرامي.. الشرطة الأمريكية تعتقل المغني “كيلر مايك”

هبة بريس - وكالات

ألقي القبض على مغني الراب الأمريكي والناشط الاجتماعي كيلر مايك، يوم الأحد، خلال حفل توزيع جوائز غرامي السنوي، وتم احتجازه بتهمة “جنحة الاعتداء”.

وجاء الاعتقال بعد فوز مغني الراب البالغ من العمر 48 عاما، واسمه الحقيقي مايكل ريندر، بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز غرامي الـ66 الذي أقيم في لوس أنجلوس.

ووفقا لما ذكرته وكالة “أسوشييتد برس”، فإنه تم تقييد مايك واصطحابه إلى قسم شرطة لوس أنجلوس بعد مشاجرة جسدية خلف الكواليس في الحفل.

وقالت الشرطة إن الاعتقال جاء بسبب مشاجرة داخل الاحتفالية، وأكد الضابط مايك لوبيز، المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس مساء الأحد أنه تم إطلاق سراح مايك في الساعة 8:37 مساء بالتوقيت المحلي. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم 29 فبراير في لوس أنجلوس.

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