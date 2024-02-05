البحرية الملكية تنقذ 59 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2024-02-05 / 11:54
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هبة بريس

اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية، أمس الأحد، قاربا على بعد 209 كلم جنوب غرب الداخلة يقل على متنه 59 مرشحا للهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، حسب ما أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وأوضح البلاغ أن هذا القارب الذي كان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري، غادر السواحل السينغالية يوم 30 يناير الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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