ترويج “القرقوبي” يجر 4 أشخاص للاعتقال بالخميسات

2024-02-04 / 20:44
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الرباط : هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد 04 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و54 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة زوجته وسيدة من أقربائهما، مباشرة بعد وصولهم إلى مدينة الخميسات قادمين على متن سيارة خفيفة من مدينة مكناس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 1080 قرص مخدر.

ومواصلة لإجراءات البحث، تم توقيف المشتبه فيه الرابع بمدينة الخميسات دائما، وذلك للاشتباه في أن هذه المؤثرات العقلية كانت موجهة لفائدته، حيث تم حجز مبلغ مالي بحوزته يشتبه في كونه مخصص لاقتناء شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة، فضلا عن حجز 21 قرص مخدر إضافي خلال عملية تفتيش منزله.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ومسالك تهريب هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، وكذا توقيف كل المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه الأفعال الاجرامية.

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