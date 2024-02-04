وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح

هبة بريس

توفيت قبل قليل والدة الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في غزة، وذلك أثناء تواجدها في قطاع غزة.

ونعت إحدى أفراد عائلة الدحدوح، والدة المراسل الحربي الأشهر في العالم وائل الدحدوح، قائلة: البقاء لله وحده.. ننعى وفاة الحاجة أم محمد الدحدوح، والدة الأستاذ وائل الدحدوح والحاج كامل الدحدوح، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل فيسبوك.

وفي وقت سابق، قال وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة الإخبارية:”إن إسرائيل تريد استهدافي وتصفيتي عمدًا، وكل ما جرى يؤكد ذلك فقد بدأوا بالأسرة ثم المنزل ثم المكتب، ثم استهدافي ونجاتي ثم استهداف نجلي حمزة”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: يجب أن يفهم الاحتلال أننا نقوم بواجبنا المهني على أكمل وجه، ونحن نحمل رسالة إنسانية ولسنا جيشا ولا عسكرا ولا جزءا أصيلا من هذه المعركة، ولكننا ننقل بكل ما نستطيع جزءا مما يحدث الأرض.

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