حريق ضخم يعطل حركة القطارات في طوكيو

2024-02-04 / 10:38
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اندلع حريق ضخم في مبنى بالقرب من محطة للقطار في العاصمة اليابانية طوكيو مما أدى إلى تعطل حركة المرور

ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحريق في مبنى من ثلاثة طوابق بجوار محطة القطار في حوالي الساعة 10.10 صباحا بالتوقيت المحلي (01.10 بتوقيت غرينتش).

وتم إرسال 24 طاقم إطفاء إلى الموقع، وتم تعليق حركة المرور على خط سكة حديد “كيهين-توهوكو” في كلا الاتجاهين بين محطتي “شيناغاوا” و”كاماتا”.

وتم إخراج حوالي 800 راكب من القطارات إلى أن تمت استعادة حركة القطارات في حوالي الساعة (05.00 بتوقيت غرينتش).

وأشارت الإذاعة إلى إصابة شخص واحد في الحريق

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