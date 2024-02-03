وجدة .. “المهن في عصر الذكاء الإصطناعي” شعار الدورة 11 لمهرجان العلوم لجهة الشرق

2024-02-03 / 22:29
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