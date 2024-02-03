كوت ديفوار تتنزع فوزا قاتلا من مالي و تتأهل إلى النصف النهائي

2024-02-03 / 21:27
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وكالات

سجلت ساحل العاج هدفا في الدقيقة الأخيرة للشوط الثاني الإضافي لتكمل صحوتها بعدما تعادلت قرب نهاية الوقت الأصلي لتفوز بتسعة لاعبين 2-1 على مالي في بواكي اليوم السبت.

وسجل عمر دياكيتي هدف فوز مستضيفة البطولة قبل أن يطرد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية لخلع القميص أثناء احتفاله.

وأدرك البديل سيمون أدينغرا التعادل لساحل العاج قرب النهاية بعدما منح نيني دورغيليس التقدم لمالي في الدقيقة الـ71.

وأهدرت مالي ركلة جزاء عن طريق آداما “نوس” تراوري تصدى لها الحارس يحيى فوفانا في الدقيقة الـ16 تسبب فيها المدافع أوديلون كوسونو الذي طُرد قرب الاستراحة بعد إعاقة المهاجم لاسين سينايوكو ومنعه من الانفراد بالمرمى.

وسيطرت مالي على الكرة وكانت أخطر فرصها عن طريق أمادو حيدرة الذي تصدى الحارس فوفانا لتسديدته القوية بنجاح بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة.

وأطلق البديل دورجلييس تسديدة قوية من مدى بعيد استقرت في الزاوية العليا للحارس فوفانا.

وبعدها هيأ أدينغرا الكرة إلى سيكو فوفانا الذي أطلق تسديدة اصطدمت بمدافع مالي أبو بكر كيكي كوياتي لتعود لمهاجم برايتون الذي حولها بلمسة واحدة إلى الشباك.

وسجل البديل دياكيتي هدف الفوز بتسديدة من مدى قريب لتبلغ ساحل العاج المربع الذهبي وتواجه الكونجو الديمقراطية في رحلة البحث عن اللقب الثالث قاريا.

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