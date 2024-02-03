ضربة قاضية تنهي حياة شاب في نزال لـ”الكيك بوكسينغ” بالفنيدق
أنهت ضربة قاضية حياة شاب في عقده الثاني ، اليوم السبت، خلال نزال لرياضة “الكيك بوكسينغ ” بالقاعة المغطاة بمدينة الفنيدق .
وقالت مصادر “هبة بريس ” ان الملاكم تعرض لضربة قاضية خلال نزال في رياضة “الكيك بوكسينغ” في إطار بطولة جهوية منظمة بمدينة الفنيدق ، ليسقط مغشيا عليه فوق حلبة النزال .
وقد تم نقل الملاكم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية لكنه فارق الحياة إثر مضاعفات الضربة القاضية.
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