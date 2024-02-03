بعد ضجة الخطوبة.. نزار الفارس: أحب حورية فرغلي

2024-02-03 / 11:07
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هبة بريس - وكالات

بعد مرور عدة شهور على زعمه الارتباط بالفنانة المصرية حورية فرغلي التي نفتها الأخيرة في مشهد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الإعلامي العراقي نزار الفارس لأول مرة، ليؤكد محبته للممثلة المصرية، والتصالح معها.

ورفض الفارس في لقاء مصور على هامش ملتقى التميز والإبداع العربي في مصر، التعليق أو الحديث عن حلقته مع حورية فرغلي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

لكنه قال “أحب حورية.. وتصالحت معها”، مبيناً أنه لم يكن يقصد من وراء إعلان خطوبتهما في حلقة مصورة تصدر “الترند”.

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