تقرير: مغاربة العالم يمثلون 51% والسياح الأجانب يمثلون 49% من الوافدين على المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل السياحة المغربية تسجيل أرقام قياسية و تحقيق مداخيل و عائدات مالية مهمة، مما ساهم في تعزيز مداخيل المغرب خاصة من العملة الصعبة التي يشكل السياح و تحويلات مغاربة العالم أحد أهم مصادرها.

و في هذا الصدد، أفاد مكتب الصرف في تقريره الصادر بداية فبراير، أن عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 11,7 في المائة، أي حوالي 11 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله.

و أبرز تقرير المكتب أن السياح الأجانب شكلوا حوالي 49 في المائة من إجمالي الوافدين على المغرب، محققين بذلك زيادة بـ 3 نقاط مقارنة بسنة 2022.

كما شكل المغاربة المقيمين بالخارج 51 في المائة من عدد الوافدين، بنمو بلغ 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.

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