تفشي ظاهرة الإجرام وضعف الحملات الأمنيّة يقضّان مضجع ساكنة أزرو

ع محياوي _ هبة بريس

بؤر سوداء باتت تقض مضجع ساكنة مدينة أزرو بإقليم إفران، بفعل تنامي الوقائع الإجرامية ؛ وهو ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بإحلال الأمن في تلك البؤر السوداء التي يتفادى سكان أزرو دخولها، وغيرها من الأحياء التي يصعب ولوجها من قبل غير القاطن فيها، لا سيما خلال بعض الأوقات الحسّاسة.

وتعالت أصوات العديد من ساكنة أزرو ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مُنادية بإحلال الأمن في مختلف البؤر السوداء، مُرجعين أصل الظاهرة إلى “ضعف الحملات الأمنية ويناشدون المدير العام للأمن الوطني بالتدخل .

متحدث لهبة بريس من ساكنة أزرو، يشكو من “غياب دوريات الأمن لتمشيط عدد من الأحياء المخيفة في أزرو، معتبرا أن “عشرات المواطنين يتعرضون للضرب والجرح من قبل العصابات الإجرامية التي تعترض سبيلهم كل يوم” في غياب تسمية الأمن.

وأكد ذات المتحدث، أن الحملات الأمنية ينبغي مضاعفتها في الأحياء الفقيرة والمُهمشة، نظرا لكونها عبارة عن بؤر سوداء للجريمة؛ وهو ما يعزوه “إلى الأزمة الاجتماعية التي يعانيها شباب أزرو، لأن هذه الشريحة الاجتماعية عاطلة عن العمل؛ ما يدفعها إلى الارتماء في أحضان المخدرات والأقراص المهلوسة التي تغزو المدينة .

من جهته، يرى ذات المتحدث، أن أصل المشكل ليس أمنياً بالدرجة الأولى، وإنما يعود إلى الحكومة والمجالس المنتخبة، موضحا أنها “تستغل هذه الأحياء الفقيرة على صعيد الانتخابات فقط، بينما تغيب روح المبادرة وما يرافقها من برامج اجتماعية من شأنها تلبية حاجيات الشباب.

وشدد ذات المتحدث على أن الشباب العاطلين عن العمل لا يجدون ولو درهما واحداً لتلبية حاجياتهم اليومية؛ الأمر الذي يجبرهم على السرقة وارتكاب الجرائم.

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