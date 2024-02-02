تقرير.. عدد المدخنين بالمغرب يقارب 3 ملايين و نصف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رقم خطير ذاك الذي كشفه تقرير لمنظمة الصحة العالمية بخصوص أعداد المدخنين في عدد من الدول من بينها المغرب التي تحتل مركزا متقدما في قائمة الشعوب المدخنة.

و كشف تقرير منظمة الصحة العالمية أن المغرب يحتل المرتبة السابعة إفريقيا من حيث عدد المدخنين، بإجمالي 3,451,000 مدخن.

هذا و أوضح التقرير ذاته أن المغرب يحتل هذه المرتبة إفريقيا بعد كل من مصر وجنوب أفريقيا والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ومدغشقر.

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