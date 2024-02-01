طنجة..العثور على طبيب أسنان سابق جثة هامدة داخل شقته

2024-02-01 / 20:55
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عثر أمس الأربعاء على طبيب أسنان سابق جثة هامدة داخل شقته بشارع ابن كثير بمدينة طنجة.

وبحسب مصادر ، فالأمر يتعلق بشخص في عقده الثامن طبيب أسنان سابق، حيث تم اكتشاف جثته من قبل ابنته التي قامت بزيارته بعد انقطاع الاتصال به لتعثر عليه جثة هامدة داخل الشقة التي كان يقيم بها .

وقد تم نقل جثة المعني لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار بطنجة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي تحت اشراف النيابة العامة المختصة كما باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة.

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