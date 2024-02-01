غزلان الشباك تنتقل إلى نادي ليفانتي بلاناس الإسباني

2024-02-01 / 16:13
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هبة بريس - القسم الرياضي

انتقلت غزلان الشباك، لاعبة نادي الجيش الملكي وقائدة المنتخب الوطني المغربي، رسميًا إلى نادي ليفانتي بلاناس الاسباني.

وتعد هذه الخطوة، فرصة كبيرة لغزلان الشباك، على المستوى الدولي، بعد تجربتها مع فريقها الجيش الملكي.

ورحب نادي ليفانتي بلاناس بحماس بانضمام غزلان الشباك إلى صفوفه، تقديرًا لموهبتها الاستثنائية والتزامها بالتميز الرياضي.

وأعربت غزلان الشباك عن امتنانها لناديها الجيش الملكي وأنصاره، واعدة بمواصلة تألقها و إلهامها للأجيال الجديدة من مشجعي كرة القدم.

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