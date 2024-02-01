طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2024-02-01 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية مع تكون صقيع محلي “الجريحة”، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا ومصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا بالواجهة المتوسطية، فضلا عن ظهور كتل ضبابية فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي خلال الليل والصباح.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية ومناطق الأطلس الصغير وبمنطقة طنجة، بالإضافة إلى تناثر غبار بمناطق الأطلس الصغير وبالأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس الكبير والمنطقة الشرقية، وما بين 03 و 09 درجات بالأطلس المتوسط والريف والسايس والجنوب الشرقي، وما بين 12 و 18 درجة بالقرب من السواحل ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 08 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا طفيفا بالمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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