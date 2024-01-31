الاتحاد المصري يعتذر عن “إخفاق الفراعنة” في كأس أفريقيا

2024-01-31 / 21:08
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هبة بريس _ رياضة

قدّم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء اعتذاره عن إخفاق منتخب “الفراعنة” في كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 لكرة القدم.

وأقصي “الفراعنة” الذين يحملون الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (7 مرات)، من دور الـ16 بركلات الترجيح بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1، الأحد.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: “يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة”.

وأضاف البيان: “إذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 / 2 / 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة”.

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