بعد الإقصاء من الكان .. بعثة الأسود تغادر كوت ديفوار

2024-01-31 / 19:54
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هبة بريس _ رياضة

غادرت بعثة المنتخب المغربي، مساء اليوم الأربعاء مدينة سان بيدرو الإيفوارية عبر رحلة متوجهة إلى المغرب، عقب توقف مشوار أسود الأطلس في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان المنتخب الوطني المغربي قد أقصي من منافسات “الكان”، بعد هزيمته في مباراة الأمس أمام منتخب جنوب إفريقيا (0-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب لورون بوكو بمدينة سان بيدرو.

وعرفت المباراة، التي قادها الحكم السوداني محمود علي، إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب سفيان أمرابط (د 90+4)، وتضييع أشرف حكيمي لضربة جزاء.

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‫5 تعليقات

  2. غادرت بعثة المنتخب المغربي، مساء اليوم الأربعاء مدينة سان بيدرو الإيفوارية عبر رحلة متوجهة إلى المغرب

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