أمن طنجة يخصص استقبالا رمزيا على شرف 17 طفلا وطفلة

هبة بريس - مكتب طنجة

خصصت ولاية أمن طنجة، بناءَ على تعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، استقبالا رمزيا على شرف 17 طفلا وطفلة ينتمون لإحدى جمعيات المجتمع المدني، تتراوح أعمارهم ما بين 5 و13 سنة، والذين سبق أن عبروا عن رغبتهم في زيارة مقر ولاية أمن طنجة والاطلاع على مرافقها.

وقد تم تمكين هؤلاء الأطفال من الاطلاع على مختلف المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية واللوجيستيكية لولاية أمن طنجة، والاستفادة من شروحات قدمها لهم أطر من مختلف التخصصات الشرطية.

وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تفاعلا مع طلبات تقدمت بها مختلف المؤسسات التعليمية والجمعيات المدنية للقيام بزيارات ميدانية لمختلف المرافق والمصالح الأمنية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp