بتهمة السب و القذف.. القضاء يبث في قضية علا غانم و طليقها

نجلاء مزيان: هبة بريس

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها ضده بعد اتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

وكانت الفنانة المصرية قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على إثر خلافات زوجية نشبت بينهما.

وقالت علا غانم خلال التحقيقات، إنه نشب بينها وبين طليقها مشاكل زوجية، تطورت إلى تعمده إرسال رسائل مزعجة ومضايقتها بمنصات التواصل الاجتماعي فضلا عن تعرضها للسب و القذف من طرفه.

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