عن هزيمة المنتخب الوطني.. منى فتو :”مانكونوش نكارين الخير”

نجلاء مزيان: هبة بريس

علقت النجمة المغربية منى فتو على خلفية هزيمة المنتخب المغربي أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، في دور الـ 16، والانتقاذت اللاذعة التي تعرضوا لها.

وقالت الفنانة المغربية عبر حسابها بموقع انستقرام:”المغربي عاطفي و مندفع المغربي عندو داك المبدأ دیال نبغيك و نجفف بيك الارض، فالدار فالمدرسة..و حتى فالكورة”.

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة:”تفقسنا و عادي نتحبطو و لكن بلاتي راها لعبة و اه المنتخب ديالنا واعر”.

وأردفت قائلة:”عادي المدرب يغلط، عادي الحظ ما يكونش معانا، عادي الضغط الكبير اللي عليهم يلعب ضدهم بالأخص عارفيننا قاسحين عليهم”.

واختتمت تدوينتها قائلة:”ما نكونوش نكارين الخير، الركراكي مدرب رائع، اللعابة ديالنا عالميين، وقع اللي وقع و ذلك لا يغير شئ من الثقة اللي عندنا فمنتخبنا،و باراكا من الكلام الجارح”.

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