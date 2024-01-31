“القاتل الصامت” ينهي حياة 3 طالبات اختناقا بمارتيل

2024-01-31 / 11:58
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شهد حي “ميكستا” بمارتيل أمس الثلاثاء فاجعة وفاة 3 طالبات اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكاربون “البوتان” الذي تسرب من سخان الماء .

وقالت مصادر محلية إن الأمر يتعلق بثلاث طالبات ينحدرن من مدينة الحسيمة ويكترين شقة بالحي المذكور ويتابعن دراستهن الجامعية بمدينة مارتيل .

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المختصة، حيث حضر بعين المكان رجال الوقاية المدنية ومصالح السلطة المحلية وعناصر الشرطة التي فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الوفاة ، كما تمت معاينة جثث الضحايا قبل أن يتم نقلهم صوب مستودع الأموات.

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