برلماني بريطاني يدعو حكومة بلاده إلى الاعتراف بمغربية الصحراء

2024-01-30 / 22:01
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هبة بريس

دعا البرلماني عن الحزب المحافظ البريطاني، دانييل كواكزينسكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، حكومة المملكة المتحدة إلى الاعتراف بمغربية الصحراء.

وقال كواكزينسكي في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها وفد من البرلمانيين البريطانيين مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “طرحت أسئلة داخل برلماننا (…) لنعرف متى سنعترف بالصحراء المغربي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية”.

وأبرز البرلماني البريطاني، من جهة أخرى، الوضع المفضل الذي يتمتع به المغرب باعتباره “حليفا مهما للغاية” للمملكة المتحدة.

كما أكد على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشراكتها مع المملكة المغربية، مشيدا برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تروم تعزيز هذه الشراكة.

وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها برلماني بريطاني إلى الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء، حيث دعا عضو مجلس اللوردات البريطاني، دانيال هانان، السبت الماضي، إلى الاعتراف بـ”سيادة المغرب الكاملة” على صحرائه وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكتين.

من جهته، وجه النائب البريطاني، ليام فوكس، يوم 7 يناير الجاري، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية، ديفيد كامرون،أكد فيها على أهمية “موقف أكثر فاعلية ودعما للمملكة المتحدة” بشأن قضية الصحراء المغربية

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